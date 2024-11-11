Вагітна дружина Володимира Остапчука потрапила до лікарні: "Загроза передчасних пологів"

Вагітна дружина українського ведучого Володимира Остапчука потрапила до лікарні.

Так, блогерка Катерина Полтавська змусила підписників неабияк хвилюватися за неї. У своєму Instagram обраниця шоумена повідомила, що вночі зле почувалася. У Катерини почав тягнути, боліти та кам'яніти живіт. Тож, подружжя негайно звернулося за допомогою до лікарів. Виявилося, що в блогерки загроза передчасних пологів. До слова, малюк подружжя має з'явитися на світ у грудні.

"Це я сьогодні (11 листопада – прим. ред.) вночі. Тім (саме так Остапчуки назвуть сина – прим. ред.) вирішив, що в мами занадто приємна вагітність. Тому в мене почав тягнути, боліти й кам'яніти живіт. Загроза передчасних пологів", - поділилася Катерина.

Катерина Полтавська у лікарні / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, наразі Володимир Остапчук чекає на народження третьої дитини. Дружина шоумена – Катерина Полтавська – вагітна. Для Каті це буде первісток. У подружжя має народитися син, якого вони планують назвати Тимофієм. Нещодавно пара тішила спільним осіннім фотосетом, де Катерина демонструвала свій вже помітно округлий животик.

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