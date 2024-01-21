Вагітна дружина Євгена Кота полетіла на відпочинок у Дубаї й показалася у купальнику: "Без ілюзій"

Дружина українського хореографа Євгена Кота, танцівниця Наталія Татарінцева, полетіла на відпочинок у Дубаї й розповіла про зміни під час вагітності.

У своєму Instagram вагітна Наталія показала, як минає її відпочинок. Зокрема, дружина Кота поділилася фото у купальнику на пляжі на тлі моря та у готелі. І показала місцеві краєвиди, за якими спостерігала.

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Також танцівниця розповіла про зміни у своєму тілі. За її словами, її форми вже досить помітно змінилися. Зокрема, збільшилися стегна, сідниці й з'явився целюліт. І зізналася, що її чоловікові Євгену це дуже до вподоби.

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

До слова, Євген Кот залишився вдома в Україні. Коханий Татарінцевої дуже сумує за нею. Подружжя замилувало шанувальників кадрами, як вони спілкуються по відеозв'язку. Так, Наталія показує свій помітно округлий животик, а Кот надсилає ніжні цілунки дружині з малюком через екран. Втім, зірковий хореограф сподівається, що зовсім скоро їм вдасться полетіти на відпочинок вже втрьох.

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Вагітна дружина Євгена Кота на відпочинку в Дубаї / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Нагадаємо, нещодавно Євген Кот поділився, як після діагнозу безпліддя вони з Наталею намагалися завагітніти протягом чотирьох років. І зізнався, як кохана повідомила йому про вагітність.

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