Вагітна дружина Євгена Кота зізналася, у якій країні народжуватиме первістка

Учасник "Танців з зірками", український хореограф Євген Кот разом з дружиною, танцівницею Наталією Татарінцевою, поділилися планами на народження первістка.

Так, зіркове подружжя зізналося, що планує народжувати малюка в Україні, хоч ще й не обирали собі пологовий будинок. За словами коханої Євгена, їй важливо, щоб поруч були саме українські лікарі й рідні.

"З пологовим будинком ми ще не визначилися, але точно підберемо для себе найкращий і найкомфортніший варіант. Сто відсотків – це буде в Україні, нам нецікаво народжувати десь за кордоном, хочемо, щоби це було вдома, на рідній землі. У нас чудові лікарі, у нас багато можливостей зробити це безпечно. І завжди є, у разі чого, рідні люди поруч", - розповіла Наталя в інтерв'ю "Insider.ua".

Євген Кот з дружиною. Фото: INSIDER.UA

Також дружина Кота вперше поділилася тим, що вони з коханим обрали партнерські пологи. Окрім того, Татарінцева зізналася, що вони вже запланували знімати цей процес, щоб у майбутньому переглядати і сміятися.

"Ми народжуватимемо разом, будуть партнерські пологи. Будемо танцювати, співати в цей момент, знімати контент. І потім з цього сміятися", - додала дружина знаменитості.

Євген Кот з дружиною. Фото: INSIDER.UA

Наразі майбутні батьки планують записатися на курси батьківства та готуються до гендер-паті.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кот розсекретив найдорожчий подарунок для дружини за понад 1 млн грн.

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