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Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася і показала великі розтяжки на животі

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Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася і показала великі розтяжки на животі

Ешлі Грем / instagram.com/ashleygraham

Модель скоро стане багатодітною мамою.

Вдруге вагітна американська plus-size модель Ешлі Грем, яка чекає на двійню, показала, який вигляд має її тіло на останніх тижнях вагітності.

У фотоблогу зірка, яка стане мамою трьох синів, розмістила інтимне фото, на якому постала повністю оголена. 34-річна знаменитість прикрила рукою груди та продемонструвала величезний живіт і розтяжки. До слова, Грем ніколи не соромилася будь-яких особливостей свого тіла.

Ешлі Грем вагітна двійнею / © instagram.com/ashleygraham
Ешлі Грем вагітна двійнею / instagram.com/ashleygraham

"Джастін каже, що мої розтяжки схожі на дерево життя", – підписала публікацію модель.

У відповідь фанати позитивно оцінили її оголену світлину.

  • Ешлі, ти божественна
  • Абсолютно розкішна
  • Магічна
  • Приголомшлива краса
  • Матінка природа

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