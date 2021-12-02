Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася і показала великі розтяжки на животі

Модель скоро стане багатодітною мамою.
Вдруге вагітна американська plus-size модель Ешлі Грем, яка чекає на двійню, показала, який вигляд має її тіло на останніх тижнях вагітності.
У фотоблогу зірка, яка стане мамою трьох синів, розмістила інтимне фото, на якому постала повністю оголена. 34-річна знаменитість прикрила рукою груди та продемонструвала величезний живіт і розтяжки. До слова, Грем ніколи не соромилася будь-яких особливостей свого тіла.
"Джастін каже, що мої розтяжки схожі на дерево життя", – підписала публікацію модель.
У відповідь фанати позитивно оцінили її оголену світлину.
- Ешлі, ти божественна
- Абсолютно розкішна
- Магічна
- Приголомшлива краса
- Матінка природа
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