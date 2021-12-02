Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася і показала великі розтяжки на животі

Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася і показала великі розтяжки на животі

Модель скоро стане багатодітною мамою.

Вдруге вагітна американська plus-size модель Ешлі Грем, яка чекає на двійню, показала, який вигляд має її тіло на останніх тижнях вагітності.

У фотоблогу зірка, яка стане мамою трьох синів, розмістила інтимне фото, на якому постала повністю оголена. 34-річна знаменитість прикрила рукою груди та продемонструвала величезний живіт і розтяжки. До слова, Грем ніколи не соромилася будь-яких особливостей свого тіла.

Ешлі Грем вагітна двійнею / instagram.com/ashleygraham

"Джастін каже, що мої розтяжки схожі на дерево життя", – підписала публікацію модель.

У відповідь фанати позитивно оцінили її оголену світлину.

Ешлі, ти божественна

Абсолютно розкішна

Магічна

Приголомшлива краса

Матінка природа

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