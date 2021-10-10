Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася на фото, засвітивши неголені пахви та розтяжки

Вагітна двійнею Ешлі Грем повністю оголилася на фото, засвітивши неголені пахви та розтяжки

Модель показала чималий животик.

Вдруге вагітна американська plus-size модель Ешлі Грем, яка нещодавно оголосила, що чекає на двійню, показала своє тіло.

У фотоблогу зірка розмістила відверте селфі, на якому позувала повністю оголена, сидячи на дивані. Знаменитість прикрила рукою груди та продемонструвала свій чималий живіт.

Ешлі Грем / instagram.com/ashleygraham

Також ненафарбована Ешлі засвітила розтяжки на бюсті та неголені пахви.

Зауважимо, новина про те, що у Грем та її чоловіка, фотографа Джастіна Ервіна народиться двійня, неабияк приголомшила подружжя. Шоком також стало те, що у пари будуть хлопчики, адже закохані вже виховують однорічного сина Айзека.

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