Вагітна двійнею Ешлі Грем з величезним животом ошелешила відео, як займається йогою

Модель перебуває на останніх тижнях вагітності.

Американська plus-size модель Ешлі Грем, яка от-от народить двійню, наразі активно готується до пологів.

Зокрема, вона займається йогою. Так, знаменитість показала фанам відео, як тренується на останніх тижнях вагітності. У ролику зірка постала у топі та чорних лосинах, які підкреслили її величезний живіт.

У коментарях ошелешені фоловери залишили низку позитивних компліментів.

Супержінка

Вау! Ти неймовірна

Приголомшлива! Я на 32 тижні вагітності двійнею ледь встаю з ліжка!

Ешлі, ти молодчинка

Зауважимо, про вагітність Ешлі повідомила фанатам у липні. Новина про те, що у Грем та її чоловіка, фотографа Джастіна Ервіна народиться двійня, неабияк приголомшила подружжя. Шоком також стало те, що у пари будуть хлопчики, адже закохані вже виховують однорічного сина Айзека.

Читайте також: