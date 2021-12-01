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Вагітна двійнею Ешлі Грем з величезним животом ошелешила відео, як займається йогою

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Вагітна двійнею Ешлі Грем з величезним животом ошелешила відео, як займається йогою

Ешлі Грем / instagram.com/theashleygraham

Модель перебуває на останніх тижнях вагітності.

Американська plus-size модель Ешлі Грем, яка от-от народить двійню, наразі активно готується до пологів.

Зокрема, вона займається йогою. Так, знаменитість показала фанам відео, як тренується на останніх тижнях вагітності. У ролику зірка постала у топі та чорних лосинах, які підкреслили її величезний живіт.

У коментарях ошелешені фоловери залишили низку позитивних компліментів.

  • Супержінка
  • Вау! Ти неймовірна
  • Приголомшлива! Я на 32 тижні вагітності двійнею ледь встаю з ліжка!
  • Ешлі, ти молодчинка

Зауважимо, про вагітність Ешлі повідомила фанатам у липні. Новина про те, що у Грем та її чоловіка, фотографа Джастіна Ервіна народиться двійня, неабияк приголомшила подружжя. Шоком також стало те, що у пари будуть хлопчики, адже закохані вже виховують однорічного сина Айзека.

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