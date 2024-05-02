Вагітна Джамала розсекретила, коли народжуватиме та чи обрала ім'я для третього сина

Також артистка зізналась, чи йтиме у декретну відпустку.

Українська співачка Джамала зізналась, коли має народжувати третю дитину та чи обрала вже ім'я для сина.

Незабаром артистка стане багатодітною матусею. Нині вона готуються до третіх пологів. Як зізналась виконавиця, під час гандіозного фіналу "Євробачення-2024" спокійно зможе вийти в прямий ефір, аби оголосити бали учасникам від України. Пологи у Джамали заплановані на пізнішу дату. Артистка зазначила, що має статися щось екстрене, щоб вона народила до або під час "Євробачення-2024".

"Я думаю, що все буде добре. За термінами я ще не маю народити. Це має щось статися екстрене", - зізналась артистка на проєкті "Ранок у великому місті".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

З іменем для третього сина Джамала разом із чоловіком Бекіром Сулеймановом поки не визначилася. Як зізналась співачка, вони ще в процесі та обдумують, як краще назвати дитину.

"Ні, ще не підібрала. Ще в процесі", - поділилася виконавиця.

У декретну відпустку Джа теж йти не планує. Щоправда, після пологів співачка таки візьме місяць паузи, аби відновитися, відпочити та провести час із малюком.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Не планувала ще декретної відпустки. Але, може, якийсь все ж таки місяць візьму собі відпочинку, аби просто побути з дитиною", - додала артистка.

Нагадаємо, ведуча Іванна Онуфрійчук зараз теж при надії. Раніше знаменитість розсекретила, в якій країні народжуватиме та чи буде на пологах присутній чоловік.

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