Вагітна Джамала розсекретила, у якій країні народжуватиме та чи буде на пологах присутній її чоловік

Українська співачка Джамала зізналася, де народжуватиме третю дитину, та розповіла про стосунки з чоловіком, бізнесменом Бекіром Сулеймановим, під час війни.

Так, зірка поділилася, що народжувати планує в Україні. До того ж прагне зробити пологи партнерськими, щоб під час появи нового життя поруч був присутній і коханий.

"Так, думаю, буду народжувати вдома в Україні. Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це перший раз, другий і сподіваюся, що буде й третій", - зізналася співачка в програмі "Люкс ФМ".

Джамала

Також Джамала розповіла, як повномасштабне вторгнення повипливало на їхній шлюб з Бекіром. Так, артистка запевняє, що вони багато часу працюють разом і спільно наближають перемогу, й саме це зміцнило їхні стосунки.

"Ми як і кожна родина… Не буду говорити, що все бездоганно, але ми завжди знаходимо компроміси. Ми працюємо разом, їздимо багато збираємо коштів для України і це така відповідальність. На моєму чоловікові перевірити, звідки ця організація, чи вона чесна. Тобто у нього додатковий стрес у вигляді менеджменту й не просто бути моїм чоловіком. Тому я намагаюся підтримувати його, а він – мене. Мені здається, наші стосунки зміцнилися", - розповіла Джамала.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала повідомила про свою третю вагітність та розсекретила стать майбутньої дитини.

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