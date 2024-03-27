Вагітна Джамала замилувала фото з підрослим сином і привітала його з важливими святом

Українська співачка Джамала повідомила про важливе свято в її родині. Старший син виконавиці святкує день народження.

Так, 27 березня Еміру-Рахману виповнюється шість років. У своєму Instagram вагітна виконавиця привітала сина з важливим святом. Артистка опублікувала миле чорно-біле фото з хлопчиком, на якому можна запримітити, що він вже помітно підріс. Окрім того, співачка адресувала синові тепле привітання з днем народження.

"Одна за одною хвилі пройдуть. Як сонце над морем, освітлю твій путь…Емір-Рахман, шість років", - написала артистка.

Джамала зі старшим сином / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сина Джамали з днем народження привітало також чимало знаменитостей. Хлопчикові у коментарях під дописом мами написали теплі та приємні слова з побажаннями.

Мої вітання! (MELOVIN)

Вітаю! (Ірина Горова)

З днем народження (Ельвіра Гасанова)

Зазначимо, Джамала разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Бекіром Сулеймановим, виховує двох синів - Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая. Згодом співачка стане багатодітною матусею, адже чекає на народження хлопчика. Нещодавно виконавиця розсекретила, в якій країні її третя дитина з'явиться на світ та чи буде присутній на пологах чоловік.

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