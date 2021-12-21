Вагітна екссолістка REAL O Астровська закинула ногу та показала неймовірну розтяжку

Зірка похизувалася своїми вміннями.

В листопаді стало відомо, що екссолістка українського гурту REAL O Аліна Астровська вагітна первістком.

А поки зірка готується до материнства та іноді може потішити своїх шанувальників. До слова, виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому демонструє своє розтяжку. Так, знаменитість у розкішній червоній сукні та на підборах закинула ногу та майже сіла на шпагат.

"Так, цей Новий рік я святкуватиму вдома. Планувала зустрічати свято в піжамі, але тепер планую зробити із себе імператрицю", - поділилася зірка.

Свій животик артистка приховала сукнею. Втім, прихильники запримітили його та побажали Астровській та її малюку щастя.

Нагадаємо, батьком дитини співачки став російський артист Антон Лаврентьєв . У лютому Аліна та Антон офіційно стали чоловіком та дружиною. Пара, яка зустрічалася три роки, пішла під вінець у Москві. Для закоханих це перша дитина.

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