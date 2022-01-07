Вагітна Ешлі Грем у самому светрі без трусів ошелешила величезним животом на 40 тижні

Вагітна Ешлі Грем у самому светрі без трусів ошелешила величезним животом на 40 тижні

Модель от-от народить двійнят.

Американська plus-size модель Ешлі Грем, яка вдруге вагітна і чекає на двійню, показалася на 40 тижні.

34-річна знаменитість, яка стане мамою трьох синів, протягом вагітності не соромилася ділитися дуже відвертими кадрами. Один з таких зірка показала знову на своїй сторінці в Instagram. Так, Ешлі розмістила фото, на якому постала лише у салатовому светрі без білизни. Модель продемонструвала величезний живіт з розтяжками, який прикрив її інтимні місця, та пишні стегна.

Ешлі Грем / instagram.com/ashleygraham

"Затяжне перебування", – прокоментувала вона, натякаючи на те, що малята вже засиділися у животику. До слова, Грем вагітна 40 тижнів та 5 днів.

"Неймовірно дивовижна", "Ви показали так багато благодаті, здоров’я, любові та веселощів протягом всієї вагітності… Це було дивовижно бути свідком… Дякую", "Яка ти красива", "Легких пологів", – писали фанати у коментарях.

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