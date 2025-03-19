Вагітна Ірина Геращенко розсекретила, де народжуватиме під час війни і яке ім'я обирає для доньки

Також спортсменка розкрила, коли саме первісток з'явиться на світ.

Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко, яка вагітна первістком, розсекретила, де народжуватиме та як обирає ім'я майбутній дитині.

Вже у червні у родині спортсменки відбудеться поповнення. У легкоатлетки та її чоловіка Сергія Спільняка народиться донька. Ірина Геращенко в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко розсекретила, що її пологи минуть в Києві. Спортсменка хоче, аби поруч із нею перебували найрідніші, які будуть її підтримувати.

"Все це буде вдома, в Києві, в Україні, за підтримки своїх найрідніших. Без них я нічого б не зробила, напевно, в цьому житті. Тому тільки вдома", - поділилася легкоатлетка.

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Наразі Ірина Геращенко разом із коханим обирають ім'я для доньки. Майбутні батьки остаточно не визначилися. Подружжя планує назвати дівчинку або Мірою, що від слова "мир", або ж Діаною. Утім, як говорить олімпійська призерка, все ще може змінитися.

"Не до кінця (обрали ім'я – прим. ред.). У нас між Мірою і Діаною. Міра – коротке ім'я. Міра від "мир". Але, може, народиться ще Сашулька", - ділиться спортсменка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Дитина чи Олімпіада?! Легкоатлетка ГЕРАЩЕНКО вперше про СОКРОВЕННЕ та ГРОШІ!

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко розсекретила свій заробіток. Спортсменка також зізналась, що саме приносить їй дохід.

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