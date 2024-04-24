Вагітна Іванна Онуфрійчук розсекретила, де народжуватиме та чи буде присутній чоловік на пологах

Українська ведуча Іванна Онуфрійчук розсекретила, де планує народжувати та чи наважилися вони з чоловіком, бізнесменом Алмазом, на партнерські пологи.

Нині знаменитість активно готується до появи на світ її первістка. Як зізналась Онуфрійчук, через повномасштабну війну в Україні вони з чоловіком вирішили, що вона народжуватиме у Швейцарії. Подружжя вже обрало лікарню, де будуть пологи.

"Зараз проживаємо у Швейцарії, вся моя сім’я тут, тому народжувати планую також тут. Клініку шукали недовго. Я пошукала лікарні, почитала інформацію в Інтернеті — і ми обрали сучасний варіант у нашій місцевості. Тут мені сподобалося, що в одній з пологових кімнат, за бажанням жінки та з дозволу лікарів, можна народжувати у ванній", - поділилася знаменитість в інтерв'ю Jet Setter.

Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна Онуфрійчук та її коханий Алмаз обрали партнерські пологи. За словами ведучої, чоловік одразу ж наполіг, що хоче бути поруч і підтримувати її. Щоправда, знаменитість хвилюється через надмірну емоційність Алмаза. Лікарі не радять емоційним чоловікам бути присутнім на пологах, адже це може лише заважати жінці. Однак Онуфрійчук переконана, що вони дадуть цьому раду.

"Ми з коханим плануємо саме партнерські пологи. Єдине, за що я хвилююся, це за те, що Алмаз досить емоційний, а лікарі не радять брати на парні пологи емоційну людину. Кажуть, що зайві емоції поряд можуть збивати жінку та не давати розслабитись і зосередитись. Та я сподіваюся, що мені все ж вдасться налаштувати чоловіка правильно, і ми разом підготуємося до парних пологів. Тим паче він сам цього дуже хоче", - додала ведуча.

Іванна Онуфрійчук із чоловіком / Фото: viva.ua

Нагадаємо, раніше Іванна Онуфрійчук поділилася, з якими труднощами зіткнулась під час першої вагітності. Також ведуча розповіла, що їй допомагає долати дискомфорт.

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