Вагітна Катерина Осадча показалася в бікіні на турецькому узбережжі

Ведуча гайнула у відрядження до сонячної країни.
Відома ведуча Катерина Осадча, яка невдовзі народить третю дитину, гайнула до Туреччини.
Ведуча "Світського життя" полетіла до Бодрума разом із зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим у відрядження. Попри роботу, пара знайшла час та встигла насолодитися Середземним морем і сонцем. У своєму Instagram знаменитості оприлюднили яскраві знімки.
Так, Осадча запостила фото, на якому позувала на пляжі, сидячи спиною до камери, у чорно-білому бікіні та сонцезахисних окулярах.
"Ідеальний понеділок", – написала знаменитість.
Зі свого боку, Горбунов поділився селфі, де усміхнений позує в обіймах коханої у капелюшку.
"Два дні відрядження в приємному місці - як маленька відпустка!" – зазначив артист.
У коментарях фани засипали пару компліментами та побажали чудового відпочинку.
- Така чудова пара
- Ви така чарівна! Надихаюсь! Теж тепер хочу на відпочинок
- Гарного відпочинку
Нагадаємо, раніше Катя Осадча у білій сукенці показала, як і де день народження тата святкувала. Батьку зірки виповнилося 74 роки.