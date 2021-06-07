Вагітна Катерина Осадча показалася в бікіні на турецькому узбережжі

Ведуча гайнула у відрядження до сонячної країни.

Відома ведуча Катерина Осадча, яка невдовзі народить третю дитину, гайнула до Туреччини.

Ведуча "Світського життя" полетіла до Бодрума разом із зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим у відрядження. Попри роботу, пара знайшла час та встигла насолодитися Середземним морем і сонцем. У своєму Instagram знаменитості оприлюднили яскраві знімки.

Так, Осадча запостила фото, на якому позувала на пляжі, сидячи спиною до камери, у чорно-білому бікіні та сонцезахисних окулярах.

instagram.com/kosadcha

"Ідеальний понеділок", – написала знаменитість.

Зі свого боку, Горбунов поділився селфі, де усміхнений позує в обіймах коханої у капелюшку.

instagram.com/gorbunovyuriy

"Два дні відрядження в приємному місці - як маленька відпустка!" – зазначив артист.

У коментарях фани засипали пару компліментами та побажали чудового відпочинку.

Така чудова пара

Ви така чарівна! Надихаюсь! Теж тепер хочу на відпочинок

Гарного відпочинку

Нагадаємо, раніше Катя Осадча у білій сукенці показала, як і де день народження тата святкувала. Батьку зірки виповнилося 74 роки.

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