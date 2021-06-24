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Вагітна Катерина Осадча в обтислій сукні та на підборах показала чималий животик

Вагітна Катерина Осадча в обтислій сукні та на підборах показала чималий животик

instagram.com/kosadcha

Ведуча продемонструвала, як змінилася її фігура.

Відома українська ведуча Катерина Осадча, яка невдовзі народить третю дитину, тішиться своїм цікавим станом.

Знаменитість залюбки демонструє, як змінюється її фігура фоловерам у своєму Instagram. Так, у сторіз ведуча програми "Світське життя" запостила селфі, які зробила перед дзеркалом. На чорно-білих фото зірка постала в довгій блискучій обтислій сукні та на підборах.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Якщо на першому знімку навіть непомітно, що Катя при надії, то на другій фотографії теледіва підкреслила підрослий вагітний животик.

© instagram.com/kosadcha
instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно вагітна Катерина Осадча вперше показала животик у купальнику. Ведуча поділилася кадрами з відпочинку у Туреччині.