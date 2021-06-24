Вагітна Катерина Осадча в обтислій сукні та на підборах показала чималий животик

Вагітна Катерина Осадча в обтислій сукні та на підборах показала чималий животик

Ведуча продемонструвала, як змінилася її фігура.

Відома українська ведуча Катерина Осадча, яка невдовзі народить третю дитину, тішиться своїм цікавим станом.

Знаменитість залюбки демонструє, як змінюється її фігура фоловерам у своєму Instagram. Так, у сторіз ведуча програми "Світське життя" запостила селфі, які зробила перед дзеркалом. На чорно-білих фото зірка постала в довгій блискучій обтислій сукні та на підборах.

instagram.com/kosadcha

Якщо на першому знімку навіть непомітно, що Катя при надії, то на другій фотографії теледіва підкреслила підрослий вагітний животик.

instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно вагітна Катерина Осадча вперше показала животик у купальнику. Ведуча поділилася кадрами з відпочинку у Туреччині.

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