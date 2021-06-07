Вагітна Катя Осадча у білій сукенці показала, як і де день народження тата святкувала

Батьку зірки виповнилося 74 роки.
Українська телеведуча Катерина Осадча, яка невдовзі втретє стане мамою, показала, як святкувала день народження тата.
6 червня Олександру Осадчому виповнилося 74 роки. Ведуча програми "Світське життя" у своїх Instagram-stories запостила серію фото, де показала, як і де родина влаштувала вечірку. Так, сім’я зібралася вдома та накрила стіл просто неба у саду та прикрасила його піонами й свічками.
Вітати рідну людину знаменитість поїхала у легкій білій сукенці з розрізом до стегна зі спільної колекції з Андре Таном. Іменинник, зі свого боку, вбрався у джинси та футболку.
"Тато, з днем народження", – написала зірка.
Також теледіва наробила світлин і з мамою.
Батьки Катерини мають приголомшливий та напрочуд молодий вигляд.
Для іменинника також приготували розкішний тортик.
Нагадаємо, днями Катерина Осадча похизувалася старшим сином-випускником. Ілля закінчив школу.