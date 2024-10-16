Вагітна кохана 57-річного Венсана Каселля оголила округлий животик і влаштувала зухвалі танці

Кохана французького актора та продюсера Венсана Касселя посвітила своїм вже помітно округлим животиком.

Модель Нара Баптиста наразі при надії. Обраниця знаменитості залюбки ділиться в Instagram вагітним контентом. Зокрема, Нара встигла продемонструвати свій стильний лук. Модель продемонструвала, як прогулювалася в білій блузці, що оголяє її вже помітно округлий животик, чорних обтислих штанях та шкіряній куртці.

Кохана Венсана Касселя - Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Окрім того, Нара Баптиста поділилася, як проводить час вдома. Зокрема, обраниця Касселя у ванній кімнаті перед дзеркалом влаштувала у зухвалому вбранні танці. Модель обережно трималася руками за оголений животик та робила стегнами вісімку.

Кохана Венсана Касселя - Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

У коментарях підписники просто засипали модель компліменти. Фани відзначили її гарний зовнішній вигляд, а також бажали легкої вагітності: "Я вражена красою", "ідеальна вагітна жінка", "ти сяєш як ніколи".

Кохана Венсана Касселя - Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Зазначимо, для Венсана Касселя ця дитина стане четвертою. Актор також виховує доньок з акторкою Монікою Беллуччі. Окрім того, в нього є дитина від моделі Тіни Кунакі.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Анна Кошмал у обтислій мінісукні похизувалася помітно округлим животиком. До слова, знаменитість чекає на народження другої дитини.

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