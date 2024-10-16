Вагітна кохана 57-річного Венсана Каселля оголила округлий животик і влаштувала зухвалі танці

Нара Баптиста потішила вагітним контентом.
Кохана французького актора та продюсера Венсана Касселя посвітила своїм вже помітно округлим животиком.
Модель Нара Баптиста наразі при надії. Обраниця знаменитості залюбки ділиться в Instagram вагітним контентом. Зокрема, Нара встигла продемонструвати свій стильний лук. Модель продемонструвала, як прогулювалася в білій блузці, що оголяє її вже помітно округлий животик, чорних обтислих штанях та шкіряній куртці.
Окрім того, Нара Баптиста поділилася, як проводить час вдома. Зокрема, обраниця Касселя у ванній кімнаті перед дзеркалом влаштувала у зухвалому вбранні танці. Модель обережно трималася руками за оголений животик та робила стегнами вісімку.
У коментарях підписники просто засипали модель компліменти. Фани відзначили її гарний зовнішній вигляд, а також бажали легкої вагітності: "Я вражена красою", "ідеальна вагітна жінка", "ти сяєш як ніколи".
Зазначимо, для Венсана Касселя ця дитина стане четвертою. Актор також виховує доньок з акторкою Монікою Беллуччі. Окрім того, в нього є дитина від моделі Тіни Кунакі.
Нагадаємо, нещодавно українська акторка Анна Кошмал у обтислій мінісукні похизувалася помітно округлим животиком. До слова, знаменитість чекає на народження другої дитини.
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