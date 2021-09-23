Вагітна кохана KYIVSTONER розсекретила стать дитини та розповіла про себе

Вагітна кохана KYIVSTONER розсекретила стать дитини та розповіла про себе

У пари невдовзі народиться первісток.

Обраниця репера та ексучасника гурту "Гриби" KYIVSTONER, яка невдовзі народить йому первістка, розсекретила стать дитини.

В Instagram-stories кохана зірки повідомила, що у них народиться хлопчик. Аліна поділилася, що спершу закохані думали влаштувати спеціальну вечірку, але не змогли чекати та одразу дізналися стать у лікаря. Пара обрала вже ім’я для сина, але до появи малюка на світ, не повідомить його фанатам.

Дівчина KYIVSTONER / instagram.com/alishaaa_aa

Також майбутня матуся поділилася, чи буде виконавець присутній на пологах.

"Ні, я думаю, не варто йому бути присутнім під час цього процесу", – поділилася Аліна.

Дівчина KYIVSTONER / instagram.com/alishaaa_aa

Пригадала вагітна і свої перші признаки цікавого стану. Так, у неї підвищилася температура тіла, сильно крутилася голова та було постійне відчуття втоми.

Також дівчина відповіла на запитання фоловерів про себе. Їй 24 роки. Аліна за освітою акторка, втім, працювала до декрету у ресторані. Красуня не вдавалася до послуг пластичних хірургів, лише вколювала філлери в обличчя.

Нагадаємо, днями KYIVSTONER скандував у центрі Києва "Росія" та вдав, що не знає нічого про війну на Сході. Виконавець обурив українців своєю поведінкою.

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