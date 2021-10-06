Вагітна кохана KYIVSTONER засвітила пишний бюст у ліфі

Обраниця зірки влаштувала фотосет перед пологами.

Кохана репера та ексучасника гурту "Гриби" KYIVSTONER, яка невдовзі народить йому первістка, намагається якомога більше закарбувати моментів, де постає при надії.

Так, Аліна влаштувала доволі відверту фотосесію у білизні. На знімках, які опублікувала обраниця зірки в Instagram, майбутня матуся постала у ліфі та засвітила пишні груди.

instagram.com/alishaaa_aa

Також у сторіз дівчина відповіла, чи страшно їй народжувати.

"Ні! 1. Я не слухаю нікого, хто розповідає про свій досвід. У кожного по-своєму минає цей процес. 2. Дуже хочеться побачити малюка. Плюс у мене поруч неймовірна опора і підтримка. 3. Бійся або не бійся, народжувати все одно тобі. За тебе це ніхто не зробить. Сенсу боятися неминучого я не бачу", – поделилась она.

instagram.com/alishaaa_aa

У коментарях користувачі написали, що Аліна неймовірно вродлива.

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