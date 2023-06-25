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Вагітна Кортні Кардашян оригінально розсекретила стать майбутньої дитини

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Вагітна Кортні Кардашян оригінально розсекретила стать майбутньої дитини

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Фото: Associated Press

Знаменитість разом з чоловіком влаштувала гендер-паті.

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян оригінально розсекретила стать своєї майбутньої дитини від барабанника гурту Blink-182 Тревіса Баркера.

Подружжя влаштувало гендер-паті. Тревіс грав на барабанах, а Кортні сиділа у нього на колінах. Тож коли Баркер дограв мелодію, то довкола розлетілося конфеті, яке було синього кольору. Відповідно, подружжя чекає на народження хлопчика. Відео з гендер-паті закохані опублікували в Instagram спільним дописом.

Зазначимо, парочка полюбляє влаштовувати одне одному сюрпризи. Так, Кортні про свою вагітність бойфренду повідомила теж оригінальним способом. Знаменитість на концерті коханого підняла плакат з написом "Тревісе, я вагітна". Барабанник був просто приголомшений. Він спустився зі сцени та почав обіймати та цілувати Кардашян.

Нагадаємо, Кортні вже виховує трьох дітей – 13-річного сина Мейсона, 10-річну доньку Пенелопу та 8-річного сина Рейна. Знаменитість народила їх у шлюбі з бізнесменом Скоттом Дисиком.

Тревіс Баркер теж виховує двох дітей від колишньої дружини Шанні Моклер.

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Дата публікації
Перегляди
2283
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