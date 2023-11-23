Вагітна Лілія Ребрик оголила ніжки й приголомшила запальними танцями на сцені театру

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася деталями своєї роботи та здивувала кадрами, як танцює та оголює деякі частини тіла на сцені у театрі під час вагітності.

Вагітна Ребрик не припиняє працювати попри свій цікавий стан. Зокрема, у своєму фотоблогу знаменитість розповіла, як минають її робочі будні зараз. Артистка разом з колегами поїхала до Сум, щоб відіграти там 22 листопада виставу "Ревізор". Вийшовши на сцену, вона приголомшила глядачів запальними рухами.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Прихильники залишилися в захваті, тому одразу опублікували деякі фрагменти з вистави. Їхні відео акторка поширила у себе в Instagram-stories. На кадрах чітко видно, що вагітність не стала на заваді шаленим танцям акторки. Так, Ребрик показала, як на підборах почала витанцьовувати. А наприкінці вона підняла свою яскраву сукню й продемонструвала стрункі ноги.

Вагітна ребрик показала, як працює під час вагітності

Доволі складним випробуванням для телеведучої стало пересування в автобусі різними містами України. До того ж ситуацію на дорогах ускладнили погодні умови. Втім, вагітна зірка за сім годин "армагедону" в дорозі не втратила оптимізму та показала свої здорові перекуси.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, телеведуча та акторка Лілія Ребрик повідомила, що скоро стане мамою втретє. Зірка на початку цього місяця вже розсекретила стать дитини в оригінальний спосіб.

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