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Вагітна Лілія Ребрик показала, як готує рибу на Новий рік і поділилася рецептом

Вагітна Лілія Ребрик показала, як готує рибу на Новий рік і поділилася рецептом

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
836
Час на прочитання
2 хв
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Вагітна Лілія Ребрик показала, як готує рибу на Новий рік і поділилася рецептом

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Артистка показала варіант легкої страви на святковий стіл.

Ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками легким рецептом риби, який можна приготувати на Новий рік.

Ребрик зазначила, що за китайським календарем 2024 рік – це рік Зеленого Дракона. "А що любить Зелений Дракон? Нежирне м'ясо та рибу. Отже сьогодні буде риба, а саме запечений лосось із сиром та цибулею порей", - оголосила Ребрик.

На сторінці в Instagram артистка, яка чекає на третю дитину, розповіла, як вона запікає лосось під сиром із зеленню та цибулею-порей. З інгредієнтів вам знадобиться – лосось, лимон, сіль, перець, зелень та цибуля-порей.

Лілія Ребрик чекає на третю дитину / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик чекає на третю дитину / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик показала, як приготувати рибу / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик показала, як приготувати рибу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик показала, як приготувати рибу / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик показала, як приготувати рибу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик показала, як приготувати рибу / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик показала, як приготувати рибу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вам буде потрібно промити та просушити лосось паперовими рушниками. Збризнути лимоном, потім додати сіль, перець та приправи за смаком. На пергамент викласти лосось, зверху засипати дрібно порізаною зеленню та порізаним кільцями цибулі-порей. Зверху натерти сир. І, врешті, відправити в духовку на 20-25 хв при температурі 200 градусів.

Нагадаємо, днями Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким відсвяткувала 12-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірка поділилася атмосферними сімейними фото, на яких коханий ніжно цілує та обіймає округлий животик дружини.

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Дата публікації
Перегляди
836
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