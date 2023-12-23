Вагітна Лілія Ребрик привітала чоловіка з "нікелевим" весіллям і зачарувала сімейними фото

Артистка з коханим святкують 12-ту річницю шлюбу.
Сьогодні, 23 грудня, акторка та ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий святкують важливу дату.
Як розповіла Ребрик на сторінці в Instagram сьогодні вони з коханим відзначають 12-ту річницю шлюбу, яку в народі називають "нікелевим" весіллям.
З нагоди свята вагітна Лілія Ребрик на сторінці в Instagram розмістила атмосферні сімейні світлини. На них артистка постала разом з чоловіком і їхніми двома доньками. Родина обіймається, усміхається. А також чоловік зірки ніжно тримає її за округлий животик і цілує його:
"12 років разом. Річниця нашого з тобою весілля! 12 років тому народилася наша #дикасімейка Кохаю! Дякую!" – підписала фотографії Лілія Ребрик.
Своєю чергою шанувальники та зіркові колеги долучилися до привітань і побажали довгих і щасливих років разом:
- "Молодці! Красиві!" – написав шоумен Юрій Горбунов
- З річницею. Ви дійсно крута сім'я. Міцного кохання та взаєморозуміння на все життя
- Ваша сім'я нагадує завжди, що справжнє кохання існує
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик замилувала шанувальників родинними кадрами, на яких показала, як вона разом з чоловіком та дітьми вдома наряджала ялинку.
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