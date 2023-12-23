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Вагітна Лілія Ребрик привітала чоловіка з "нікелевим" весіллям і зачарувала сімейними фото

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Вагітна Лілія Ребрик привітала чоловіка з "нікелевим" весіллям і зачарувала сімейними фото

Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Артистка з коханим святкують 12-ту річницю шлюбу.

Сьогодні, 23 грудня, акторка та ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий святкують важливу дату.

Як розповіла Ребрик на сторінці в Instagram сьогодні вони з коханим відзначають 12-ту річницю шлюбу, яку в народі називають "нікелевим" весіллям.

З нагоди свята вагітна Лілія Ребрик на сторінці в Instagram розмістила атмосферні сімейні світлини. На них артистка постала разом з чоловіком і їхніми двома доньками. Родина обіймається, усміхається. А також чоловік зірки ніжно тримає її за округлий животик і цілує його:

"12 років разом. Річниця нашого з тобою весілля! 12 років тому народилася наша #дикасімейка Кохаю! Дякую!" – підписала фотографії Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з чоловіком / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Своєю чергою шанувальники та зіркові колеги долучилися до привітань і побажали довгих і щасливих років разом:

  • "Молодці! Красиві!" – написав шоумен Юрій Горбунов
  • З річницею. Ви дійсно крута сім'я. Міцного кохання та взаєморозуміння на все життя
  • Ваша сім'я нагадує завжди, що справжнє кохання існує
Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми / © instagram.com/liliia.rebrik
Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик замилувала шанувальників родинними кадрами, на яких показала, як вона разом з чоловіком та дітьми вдома наряджала ялинку.

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Дата публікації
Перегляди
673
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