Вагітна Лілія Ребрик станцювала "Макарену" з 5-річною донькою і відповіла на непрохані поради

Українська телеведуча Лілія Ребрик замилувала відео, як вона разом з 5-річною донечкою Поліною станцювала відомий танок.

Знаменитість потішила шанувальників драйвовими рухами і стрибками під легендарну пісню "Макарена". На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала ролик, відзнятий на тлі засніжених ялинок.

До слова, молодша донька Лілії у кадрі має цікаве вбрання. Дівчина постає у комбінезоні з тигровим принтом у рожевій шапці.

Вагітна Лілія Ребрик станцювала відомий танок

Цікаво, що деякі шанувальники збентежилися після побаченого в ролику. І стали роздавати поради, що треба бути обережнішою під час вагітності: "Ліля, ну не стрибайте вже, побережіть себе, просто турбуюся за вас". На такі слова 42-річна Ребрик відреагувала з гумором. Ведуча запевняє, що навпаки треба рухатися, адже інакше можна збожеволіти.

"Та ну припиніть. Що ж мені лягти й лежати? Тоді точно треба буде хвилюватися за мене, бо я так збожеволію", - віджартувалася знаменитість.

Під кадрами артистка залишила кумедний підпис, який описує реальність кожного українця: "Коли нарешті відбій тривоги".

Нагадаємо, нещодавно 42-річна Лілія Ребрик вперше поділилася, як дізналася про третю вагітність.

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