Вагітна Лілія Ребрик відповіла, в якій країні планує народжувати третю дитину

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик відповіла, де планує народжувати третю дитину.

10 жовтня знаменитість здивувала шанувальників радісною звісткою про поповнення в родині - акторка та її чоловік, танцюрист Андрій Дикий чекають на третю дитину.

Зіркова матуся поки що не знає стать майбутньої дитини, але вже активно готується до її появи на світ і вже прийняла важливе рішення щодо того, в якій країні вона з'явиться на світ. Лілія розповіла в інтерв'ю Viva, де планує народжувати малюка.

Як поділилася Ребрик, для неї дуже важливо, аби малюк народився саме в Україні, адже саме тут вона відчуває себе вдома.

"Ні, таких думок (народжувати в іншій країні - ред.) не було. Я тут, на своїй рідній землі з рідними людьми. Для мене це дуже важливо. Це те, що дає мені сили. Я хочу народжувати тут. Зараз немає правильних і неправильних рішень. Кожен робить так, як вважає за потрібне і як відчуває. І це є правильне рішення. Я відчуваю, що моє серце тут. Хочу бути тут разом зі своїми рідними", - поділилася знаменитість.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що Лілія Ребрик та Андрій Дикий виховують двох доньок: Діану, яка народилася 2012 року, та Поліну, 2018 року народження. А тепер пара очікує на появу ще однієї дитини - Лілія поділилася радісною звісткою та зачарувала сімейною фотосесією, в якій показала вже округлий животик.

Читайте також: