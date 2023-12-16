Вагітна Лілія Ребрик замилувала кадрами, як разом із чоловіком та доньками наряджала ялинку

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як разом із доньками та чоловіком, танцівником Андрієм Диким, наряджала новорічну ялинку.

Так, знаменитість нарешті поставила вдома святкове деревце. Лілія Ребрик прикрашала ялинку всією сім'єю. Ведуча обирала новорічні іграшки лише в світлих відтінках, а коли донечки не могли дотягнутися до якоїсь гілки, то їм допомагав Андрій Дикий.

Чоловік Лілії Ребрик із доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Окрім того, Лілія Ребрик розповіла про сімейні традиції в їхній родині. До слова, Діана та Поліна писали листа Святому Миколаю. Дівчата вмістили на папері свої побажання та подякували українським військовим за захист.

Доньки Лілії Ребрик писали листа Святому Миколаю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Також ведуча разом із донечками пекла різдвяне печиво. Дівчата залюбки допомагали мамі формувати тісто та посипали все цукровою пудрою.

Доньки Лілії Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Трохи передноворічного настрою у ці тяжкі дні. Бережемо традиції своєї сім'ї! Запалюємо світло у найтемніші часи! Віримо, дякуємо, підтримуємо ЗСУ — разом! Цінуємо кожну мить крихкого життя! Адже такі миті і роблять нас справжніми. Бережімо те, що робить нас — нами! В очікуванні 2024 року і поповнення у нашій родині", - підписала кадри знаменитість.

Нагадаємо, Лілія Ребрик нині чекає на народження третьої дитини. Нещодавно артистка розсекретила, в якій країні планує народжувати доньку.

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