Вагітна Ліндсі Логан похизувалася казковою дитячою кімнатою майбутнього первістка

Американська акторка Ліндсі Логан ретельно готується до народження первістка.

Знаменитість вже навіть підготувала для сина кімнату, дизайном якої займалася самостійно. Логан зробила казкову дитячу у світлих відтінках, а саме у поєднанні бежевих та блакитних кольорів. Тим часом на стінах кімнати є малюнок корабля, що курсує морем.

Акторка обрала невеличке ліжечко, над яким висить брязкальце з хмарок. Також поруч вже стоїть великий плюшевий ведмідь.

Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

"Я дуже рада показати вам дитячу кімнату! Я надихалася пляжем. Дитяча кімната моєї мрії зроблена вручну", - поділилася артистка.

Ліндсі підготувала пеленальний столик, де вже навіть є декілька іграшок та кімнатна лампа. Загалом, акторка вирішила не перенасичувати дитячу кімнату іграшками та іншими меблями.

Дитяча кімната сина Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Нагадаємо, нещодавно український бізнесмен Олексій Тригубенко вперше став батьком. Фіналіст "Холостячки" вже показав прихильникам новонародженого сина.

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