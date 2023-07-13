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Вагітна Ліндсі Логан похизувалася казковою дитячою кімнатою майбутнього первістка

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Вагітна Ліндсі Логан похизувалася казковою дитячою кімнатою майбутнього первістка

Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Знаменитість незабаром стане мамою синочка.

Американська акторка Ліндсі Логан ретельно готується до народження первістка.

Знаменитість вже навіть підготувала для сина кімнату, дизайном якої займалася самостійно. Логан зробила казкову дитячу у світлих відтінках, а саме у поєднанні бежевих та блакитних кольорів. Тим часом на стінах кімнати є малюнок корабля, що курсує морем.

Акторка обрала невеличке ліжечко, над яким висить брязкальце з хмарок. Також поруч вже стоїть великий плюшевий ведмідь.

Ліндсі Логан / © instagram.com/lindsaylohan
Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

"Я дуже рада показати вам дитячу кімнату! Я надихалася пляжем. Дитяча кімната моєї мрії зроблена вручну", - поділилася артистка.

Ліндсі підготувала пеленальний столик, де вже навіть є декілька іграшок та кімнатна лампа. Загалом, акторка вирішила не перенасичувати дитячу кімнату іграшками та іншими меблями.

Дитяча кімната сина Ліндсі Логан / © instagram.com/lindsaylohan
Дитяча кімната сина Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Нагадаємо, нещодавно український бізнесмен Олексій Тригубенко вперше став батьком. Фіналіст "Холостячки" вже показав прихильникам новонародженого сина.

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Дата публікації
Перегляди
513
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