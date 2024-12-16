Вагітна Ліза Глінська показала свого чоловіка, від якого чекає на первістка

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська вперше за тривалий час показала свого чоловіка Максима.

Так, у сторіз Ліза поділилася кадрами з ніжної фотосесії, де вона постає на останніх місяцях вагітності. На одному з фото можна помітити й її чоловіка. Максим ніжно цілує та обіймає кохану при надії. Також шеф-кухарка розповіла їхню історію знайомства. За її словами, все почалося від 2001 року з чату в Мережі, який був призначений для знайомств у Запоріжжі.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Крім того, зірка поділилася, як з чоловіком дізналася про вагітність. Глінська каже, що спочатку не повірила своїм очам. І зрештою, зробила одразу три тести на вагітність. Зараз блогерка перебуває на останніх тижнях вагітності й уже готується до пологів. Вона додає, що протягом цих дев'яти місяців було чимало змін, серед яких і смакові. Як зізнається Ліза, їй зовсім не хотілося кави, м'яса та риби, що спричинило погіршення здоров'я.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Не хочу каву, м'ясо, птицю, рибу та вино. І це погано. Бо рівень білку тепер низький", - зазначила блогерка.

До речі, для обранця знаменитості це буде друга дитина, оскільки від попереднього шлюбу він виховує старшого сина. Стать своєї першої дитини Ліза Глінська поки тримає у секреті, але нещодавно вона назвала дату пологів.

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