Вагітна MamaRika підкреслила чималий животик обтислою рожевою сукнею

Артистка захопила образом.
Українська співачка MamaRika, яка днями розповіла про свій непростий період токсикозу, потішила прихильників новими гарними світлинами.
Так, з фанами артистка поділилася фотографіями з фотосесії для рекламної кампанії колекції свого одягу для вагітних, який розробила у колаборації з відомим брендом. На знімках майбутня мама позує в гарній обтислій сукні рожевого кольору, у сукні-футболці сірого кольору, ніжнорожевому та сірому комбінезонах.
"Свій #31weekspregnant Мамка святкує запуском проєкту, над яким працювала останні декілька місяців. Оскільки я сама зараз ще той пузатік, хотіла, щоб ви мамочки, кайфували від себе в цей крутий період, були хот, були яскравими, і головне – щоб вам було супер комфортно!" – пояснила знаменитість.
Шанувальники MamaRika відзначили її гарний смак:
- Гарна Мамка, дуже прикольний одяг
- Супер речі. Шкода, що таких не було як була вагітною
- Нарешті щось гарне для вагітних
Нагадаємо, що раніше вагітна MamaRika з розставленими ногами у леопардовій сукні поміркувала про сексуальність. На думку артистки, бути вагітною – це дуже сексуально.