Вагітна MamaRika підкреслила чималий животик обтислою рожевою сукнею

Артистка захопила образом.

Українська співачка MamaRika, яка днями розповіла про свій непростий період токсикозу, потішила прихильників новими гарними світлинами.

Так, з фанами артистка поділилася фотографіями з фотосесії для рекламної кампанії колекції свого одягу для вагітних, який розробила у колаборації з відомим брендом. На знімках майбутня мама позує в гарній обтислій сукні рожевого кольору, у сукні-футболці сірого кольору, ніжнорожевому та сірому комбінезонах.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

"Свій #31weekspregnant Мамка святкує запуском проєкту, над яким працювала останні декілька місяців. Оскільки я сама зараз ще той пузатік, хотіла, щоб ви мамочки, кайфували від себе в цей крутий період, були хот, були яскравими, і головне – щоб вам було супер комфортно!" – пояснила знаменитість.

instagram.com/mamarika_official

Шанувальники MamaRika відзначили її гарний смак:

Гарна Мамка, дуже прикольний одяг

Супер речі. Шкода, що таких не було як була вагітною

Нарешті щось гарне для вагітних

Нагадаємо, що раніше вагітна MamaRika з розставленими ногами у леопардовій сукні поміркувала про сексуальність. На думку артистки, бути вагітною – це дуже сексуально.

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