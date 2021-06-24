Вагітна MamaRika показала щасливі моменти з особистого життя у новому кліпі

Вагітна MamaRika показала щасливі моменти з особистого життя у новому кліпі

Артистка представила ліричну пісню KAVA.

Співачка MamaRika, яка нещодавно поділилася радісною новиною про те, що перебуває при надії, потішила шанувальників новою відеороботою.

Зірка випустила зворушливий відеокліп на пісню KAVA і показала в ньому щасливі моменти зі свого сімейного життя з Сергієм Середою. У трихвилинному ролику розповідається історія, як молода сім'я жила останній карантинний рік та як таємно від усіх планувало малюка.

Автор фото Владлен Лисенко

"Ідея кліпу полягає в тому, щоб показати, як ми жили під час карантину, що переживали і до чого прийшли. Це ніби невеликий екскурс в події останнього року", - розповідає чоловік співачки Сергій Середа.

Пісню Kava написав саундпродюсер MamaRika Іван Клименко. За її словами, він ніби відчув її стан. Трек став лейтмотивом прекрасного періоду життя співачки і її чоловіка, які незабаром чекають народження первістка.

"Ця робота про найважливіший і хвилюючий період нашої сім’ї. Про що не хочеться кричати, а хочеться заховати і насолоджуватися кожною миттю. Про таку любов, яка дає початок справжньому диву", - зізналася зірка

Знімання кліпу відбувалося в Одесі, в будинку подружжя. Що цікаво – без сценарію. Головною задумкою було показати закоханих справжніми, познайомити з їх побутом і щирими емоціями без акторської гри.

Режисером виступила Яна Чабанюк, оператор - Макс Дорошенко. Ця ж команда знімала в Таїланді кліп Maemo, в якому було показане таємне весілля MamaRika і Середи.

Нагадаємо, не так давно вагітна MamaRika у купальнику засвітила пишні груди та показала чималий животик. Артистка показала, як відпочивала біля басейну.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання