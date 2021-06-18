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Вагітна MamaRika у купальнику засвітила пишні груди та показала чималий животик

Вагітна MamaRika у купальнику засвітила пишні груди та показала чималий животик

instagram.com/mamarika_official

Артистка показала, як відпочивала біля басейну.

Відома українська співачка MamaRika, яка вагітна первістком, показала, як відпочивала біля басейну у себе вдома.

Виконавиця, яка нещодавно вперше показалася в купальнику, знову вирішила потішити прихильників літніми світлинами. Так, у фотоблогу зірка запостила серію яскравих знімків, на яких постала на шезлонгу у зеленому суцільному купальнику з декольте. 32-річна знаменитість кумедно позувала, засвітивши пишний бюст та чималий животик.

© instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official

"Така, як є… Із целюлькою, кругленька і трошки дурненька. Піймала сонця буквально на 5 хвилин, і вже хеппі", – поділилася майбутня матуся, яка народить малюка десь на початку серпня.

© instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official
© instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official

Юзери оцінили публікацію в коментарях, залишивши низку приємних повідомлень.

  • Яка ж ти! Тобі дуже личить вагітність
  • Гарненька
  • І найщасливіша
  • Це найкраща фігура

Нагадаємо, не так давно MamaRika у дуже особистому відео показала, як дізналася про вагітність. Артистка навіть показала свої тести.