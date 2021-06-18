Вагітна MamaRika у купальнику засвітила пишні груди та показала чималий животик

Артистка показала, як відпочивала біля басейну.
Відома українська співачка MamaRika, яка вагітна первістком, показала, як відпочивала біля басейну у себе вдома.
Виконавиця, яка нещодавно вперше показалася в купальнику, знову вирішила потішити прихильників літніми світлинами. Так, у фотоблогу зірка запостила серію яскравих знімків, на яких постала на шезлонгу у зеленому суцільному купальнику з декольте. 32-річна знаменитість кумедно позувала, засвітивши пишний бюст та чималий животик.
"Така, як є… Із целюлькою, кругленька і трошки дурненька. Піймала сонця буквально на 5 хвилин, і вже хеппі", – поділилася майбутня матуся, яка народить малюка десь на початку серпня.
Юзери оцінили публікацію в коментарях, залишивши низку приємних повідомлень.
- Яка ж ти! Тобі дуже личить вагітність
- Гарненька
- І найщасливіша
- Це найкраща фігура
Нагадаємо, не так давно MamaRika у дуже особистому відео показала, як дізналася про вагітність. Артистка навіть показала свої тести.