Вагітна MamaRika вперше показала фігуру в купальнику: "Бегемот у великих водах"

Артистка підкреслила округлий животик яскравим купальником.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно оголосила про вагітність, показалася в купальнику.

У своїх Instagram-stories 32-річна виконавиця розповіла що на вихідні до неї з чоловіком приїздили батьки. Родина насмажила шашликів та відпочивали біля басейну. Зірка опублікувала відео, на якому показала, як купалася в басейні за декілька хвилин до зливи. Знаменитість у зеленому суцільному купальнику засвітила чималий животик. Цікаво, що сама ж артистка доволі струнка.

instagram.com/mamarika_official

"У нас сьогодні сімейний день. А Мамка вирішила за секунду до дощу зробити запливчик. Бегемот у великих водах. Це треба бачити", – прокоментувала артистка.

instagram.com/mamarika_official

Потім компанію співачці склав її чоловік, гуморист Сергій Середа. Коханий взяв на руки свою обраницю та дуркував у воді.

instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, днями MamaRika у дуже особистому відео показала, як дізналася про вагітність. Артистка навіть показала свої тести.

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