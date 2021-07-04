Вагітна MamaRika вперше розповіла, як втекла зі стаціонару державного пологового

Також співачка та її чоловік повідомили, чи планують партнерські пологи.

Українська співачка MamaRika, яка невдовзі вперше стане мамою, поділилася подробицями свого цікавого стану.

Так, для артистки вагітність стала величезним випробовуванням, адже від самого початку вагітності була загроза викидня. Про це йдеться у програмі "Світське життя".

"Я дізналася, що я при надії, пішла на перший огляд і я звалилася. Лікарі сказали, що є загроза – гематома хоріона, це така небезпечна річ, внутрішня гематома. При цьому не можна навіть бігати, сильно ходити, нам заборонили все, якщо ви розумієте, про що я говорю, секс. Єдиний плюс, що у нашій сім’ї усі проблеми приймаються з гумором – я постійно регочу, ніколи стільки не сміялася, як під час вагітності", – поділилася зірка.

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Настя Кочетова (справжнє ім'я MamaRika – Ред.) також додала, що її хотіли госпіталізувати місяць тому, оскільки в майбутньої матусі постійно з’являються якісь нюанси, приміром, дитинка опустилася занадто низько.

Попри те, що пара живе в Одесі, на пологи планує їхати до Києва. Співачка хоче народжувати у приватному пологовому, а таких в Одесі немає. Ще причиною є одна з неприємних історій, яка сталася із майбутньою мамою у державній лікарні. Артистка втекла із медзакладу та пояснила, чому.

"Я в жодному разі не хочу образити державні пологові, я потрапила до такої лікарні, коли мене хотіли покласти на стаціонар і я звідти втекла. Я сказала: "Не буду сюди лягати, я не можу так". Мені не подобається ставлення, не подобається взагалі підхід та психологія до пацієнтів. Я заходжу на огляд, а в моїй палаті, де мене оглядатимуть, ще три дівчинки лежить на КТГ. Це нормально? А як момент приватності? Цього немає і я сказала, що народжуватиму у приватному пологовому. Ми не щодня народжуємо, можна собі дозволити кайфонути хоча б від цього процесу, на скільки це можливо", – зазначила MamaRika.

instagram.com/svitsketv

Подружжя заявило, що не хоче партнерських пологів. Особливо проти чоловік зірки, гуморист Сергій Середа: "Ні. Однозначно ні! Щоб я там помер, чи що".

Підтримує думку коханого і артистка.

"Я зараз скажу свою улюблену фразу. Боже, пробачте мене усі дівчата, будь ласка. Нащо йому дивитися, як горить його улюблений паб. Ну нехай, нехай не бачить цього, тому що це боляче дивитися на те, як твоя кохана людина переживає весь цей біль. Не треба травмувати його дитячу психіку. Хай сидить там. Ми такі старомодні в цьому відношенні. Нехай ви нас заклюєте після цього, але ми говоримо чесно, як є", – розповіла знаменитість.

Співачка MamaRika та гуморист Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини

Нагадаємо, раніше MamaRika та Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини. Також подружжя розповіло, чи визначилося з ім’ям для малюка.

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