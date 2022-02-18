Вагітна MARUV показала чималий животик та розсекретила, коли народжуватиме

Зірка поговорила про свій цікавий стан.

Співачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV, ретельно приховувала, що готується до народження дитини.

Та днями артиста зізналась шанувальникам, що при надії. Тому наразі виконавиця активно говорить про свою вагітність.

Так, зірка зізналась, що, попри складнощі, їй подобається її цікавий стан. Вона з захопленням спостерігає за тим, як змінюється тіло.

"Якщо чесно, то трішки складно. Я гадала, що буде набагато простіше. Це дуже цікавий процес та класний досвід. І мені цікаво спостерігати за тим, як змінюється моє тіло та моя енергетика. Життя – це цікава річ", - поділилася своїм досвідом співачка.

MARUV поговорила про свою вагітність / instagram.com/maruvofficial

Та шанувальники артистки хвилюються, як же вона виступатиме на сцені. До слова, у MARUV заплановані концерти. Анна заспокоїла фанів та зазначила, на такому терміні можна виступати. Щоправда, концертну програму довелося дещо змінити.

"У мене зараз другий триместр вагітності. Це найбезпечніший час, щоб попрацювати та довести до ладу всі справи перед декретом. Звісно, шоу довелося трішки адаптувати, але від цього воно стало ще цікавішим", - заспокоїла фанів зірка.

MARUV поговорила про свою вагітність / instagram.com/maruvofficial

Також Анна показала чималий животик та розсекретила, що народжуватиме влітку.

Нагадаємо, MARUV неодноразово потрапляла в скандали стосовно своїх виступів у Росії та неоднозначних відповідей на запитання "Чий Крим?". Співачка виступає у РФ.

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