Вагітна наречена Романа Сасанчина знепритомніла та опинилася в лікарні

Іванні стало зле.

Вагітна наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – знепритомніла.

Про це 23-річна блогерка повідомила у своїх Instagram-stories. Майбутня матуся написала, що їй стало кепсько, у дівчини впав тиск. Разом із коханим Іванна поїхала до лікарні. Зараз їй трішки ліпше.

instagram.com/annavi_i

Більше жодних подробиці обраниця виконавця не повідомила, зазначивши, що бере перерву на день від блогу.

Зазначимо, що ще вранці Іванна спілкувалася зі своїми підписниками. Дівчина показала свій животик, та як готувала суп.

Нагадаємо, не так давно переможець "Голосу країни" Сасанчин та його вагітна наречена розсекретили стать малюка. Невдовзі у пари народиться первісток.

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