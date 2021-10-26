Вагітна наречена Сасанчина потрапила до лікарні: "Почав сильно боліти живіт"

Іванну поклали на збереження.

Вагітна наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – опинилася в лікарні.

Як розповіла дівчина в Instagram-stories, п'ять днів тому у неї почав сильно боліти живіт. Вона звернулася до лікарів, а ті її поклали на збереження.

Вагітна наречена Сасанчина в лікарні / instagram.com/annavi_i

"П'ять днів тому у мене почав боліти сильно живіт. Потім попустило. Потім знову почав боліти. Тому я зараз в лікарні на збереженні", - говорить наречена Сасанчина.

Іванна запевняє, що нічого серйозного не сталося. Наразі їй вже набагато краще. Як говорить дівчина, вона вже "готова взагалі бігати".

Вагітна наречена Сасанчина в лікарні / instagram.com/annavi_i

Зауважимо, дівчина вже не вперше потрапляє до лікарні. Іванна говорить, що це трапляється вже шостий раз.

До слова, наречена Сасанчина наразі перебуває на 31 тижні вагітності.

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