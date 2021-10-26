Вагітна наречена Сасанчина потрапила до лікарні: "Почав сильно боліти живіт"

Іванну поклали на збереження.
Вагітна наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – опинилася в лікарні.
Як розповіла дівчина в Instagram-stories, п'ять днів тому у неї почав сильно боліти живіт. Вона звернулася до лікарів, а ті її поклали на збереження.
"П'ять днів тому у мене почав боліти сильно живіт. Потім попустило. Потім знову почав боліти. Тому я зараз в лікарні на збереженні", - говорить наречена Сасанчина.
Іванна запевняє, що нічого серйозного не сталося. Наразі їй вже набагато краще. Як говорить дівчина, вона вже "готова взагалі бігати".
Зауважимо, дівчина вже не вперше потрапляє до лікарні. Іванна говорить, що це трапляється вже шостий раз.
До слова, наречена Сасанчина наразі перебуває на 31 тижні вагітності.
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