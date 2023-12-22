Вагітна обраниця Роберта Паттінсона замилувала фото з округлим животиком під час їхньої відпустки

Наречена британського актора Роберта Паттінсона, модель С'юкі Вотергаус, яка нещодавно приголомшила новиною про вагітність, потішила шанувальників серією знімків з їхнього відпочинку.

У своєму фотоблогу 31-річна модель попозувала у яскравих образах на тлі бірюзового моря. Зокрема, на деяких фото у купальнику можна розгледіти помітно округлий животик нареченої знаменитості.

С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

На деяких селфі С'юкі постала без краплі косметики та похизувалася своїм природнім виглядом.

С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Під час відпустки у тропіках обраниця Паттінсона також зазнімкувала декілька неймовірних моментів і пейзажів узбережжя. Вочевидь зірка "Сутінок" Роберт сповна насолодився спокійним відпочинком разом з вагітною нареченою.

С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

У коментарях під публікацією, фани написали про те, що Вотергаус "неймовірно сяє" і має "милий вигляд". До того ж висловили своє безмежне щастя за такий цікавий стан моделі.

С'юкі Вотергаус / Фото: instagram.com/sukiwaterhouse

Нагадаємо, лише нещодавно стало відомо про заручини Роберта Паттінсона і С'юкі Вотергаус. Прихильники помітили на безіменному пальці моделі чималу обручку з діамантами.

Читайте також: