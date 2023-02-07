Вагітна первістками 48-річна Гіларі Свонк у топі та лосинах похизувалася чималим животиком

Зірка стрічки "Крихітка на мільйон", голлівудська акторка Гіларі Свонк незабаром народить двійню, а поки знаменитість залюбки ділиться контентом про вагітність.

Так, цього разу в Instagram зірка похизувалася своїм чималим животиком. Гіларі опублікувала фото, на якому позує перед камерою у чорному топі та обтислих лосинах, також знаменитість одягнула білий халатик. На знімку щаслива акторка демонструє свій округлий животик.

Гіларі Свонк / Фото: instagram.com/hilaryswank

"Духовка нагрівається, тісто починає підійматися", – пожартувала під фото знаменитість.

Зазначимо, нині Гіларі перебуває на третьому триместрі вагітності, тож незабаром вона стане мамою. Вперше акторка завагітніла у 48 років. Ба більше, зірка чекає на народження двійні. Перші місяці вагітності далися Гіларі нелегко, адже її мучив токсикоз. Також знаменитості постійно хотілося їсти фрукти.

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