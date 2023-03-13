Вагітна Ріанна довела до мурах потужним виступом-присвятою померлому актору Чедвіку Боузману

Вдруге вагітна американська співачка Ріанна приголомшила своєю появою на сцені кінопремії "Оскар-2023".

Зірка потужно виконала пісню Lift Me Up, яка стала саундтреком фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди". Свій виступ Ріанна присвятила померлому актору Чедвіку Боузману, який зіграв Чорну пантеру у першій частині стрічки. Він пішов з життя від онкологічного захворювання 2020 року.

Ріанна / Фото: Associated Press

Проникливий виступ співачки розчулив усіх глядачів у залі, тож у кінці пісні зал аплодував Ріанні стоячи. До того ж, на відміну від Супербоулу, на "Оскарі" виконавиця заспівала наживо.

Для ефектної появи на сцені вагітна Ріанна обрала чорний комбінезон, розшитий блискучими квітами та з напівпрозорою вставкою на животі. Також вбрання співачки прикрасили сріблясті ланцюжки з камінням, які створили ефект квітки в образі зірки.

Ріанна / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Ріанна стала однією з номінанток за "Найкращу оригінальну пісню" на цьогорічній церемонії нагородження Кіноакадемії.

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