Вагітна Ріанна у стильному образі показалася на вечері з сином та бойфрендом

Вдруге вагітна співачка Ріанна вийшла на вечірню прогулянку разом зі своїм бойфрендом, репером A$AP Rocky, та 10-місячним сином.

Зіркова пара разом з малям завітала в один зі своїх улюблених ресторанів у Санта-Моніці в Каліфорнії. Папараці підловили співачку з сином та коханим на вулиці біля закладу.

Для вечері Ріанна обрала стильний образ з сукнею та прикрасами. Під час вагітності виконавиця намагається підкреслити округлий животик, однак цього разу сукня у спортивному стилі з сітчастою вставкою знизу прикрила її цікаве положення. Свій образ Ріанна доповнила дорогоцінними прикрасами та босоніжками на шпильці.

Маленький син артистки, ім'я якого пара поки що приховує, увесь вечір посміхався на руках у зіркової мами та не злякався натовпу журналістів з камерами.

Зазначимо, що незабаром Ріанна та A$AP Rocky готуються вдруге стати батьками. У травні 2022 року в пари народився первісток, а вже у лютому 2023 стало відомо, що вони чекають на другу дитину.

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