Вагітна Саша Бо розсекретила найцінніший подарунок до свого дня народження

Зірці виповнилося 29 років.
Блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про найцінніший подарунок, який отримала до свого дня народження.
Знаменитості 19 червня виповнилося 29 років. У святковий день Олександра отримала чимало привітань, квітів та подарунків від рідних і близьких, однак один із них виявився найважливішим.
Так, майбутню маму потішив її малюк. На своїй сторінці в Instagram Саша поділилася світлиною з чималим животиком та зізналася, що дуже потішило її в день народження.
"Найзворушливішим подарунком стали перші рухи нашого малюка, які ми відчули вчора ввечері", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, що зовсім скоро Саша Бо втретє стане мамою. Зірка чекає на дитину від свого другого чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського. Також Саша має двох синів від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом.
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