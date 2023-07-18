Вагітна Саша Бо у смугастому купальнику показала чималий животик

Блогерка-мільйонниця Саша Бо насолоджується приємними митями своєї третьої вагітності.

Так, знаменитість показала, як насолоджується сонячним днем біля водойми. Світлинами з відпочинку Саша поділилася у своєму блозі в Instagram.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Для того, аби позасмагати та поплавати блогерка обрала стильний роздільний купальник у біло-блакитну смужку, який відкрив її чималий вагітний животик. Обличчя від сонячних промінів прикрила темними окулярами.

"Грію животик", - підписала світлини Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

У коментарях шанувальники зірки наробили їй компліментів та зауважили, що їй дуже пасує вагітність: "Красуня", "Вам дуже личить вагітність", "Дуже гарно", "Вагітність Вам до лиця", "Неймовірно красива".

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо влаштувала гендер-паті у горах та розсекретила стать майбутньої дитини.

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