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Вагітна Саша Бо у смугастому купальнику показала чималий животик

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
964
Час на прочитання
1 хв
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Вагітна Саша Бо у смугастому купальнику показала чималий животик

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Зовсім скоро знаменитість стане мамою.

Блогерка-мільйонниця Саша Бо насолоджується приємними митями своєї третьої вагітності.

Так, знаменитість показала, як насолоджується сонячним днем біля водойми. Світлинами з відпочинку Саша поділилася у своєму блозі в Instagram.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Для того, аби позасмагати та поплавати блогерка обрала стильний роздільний купальник у біло-блакитну смужку, який відкрив її чималий вагітний животик. Обличчя від сонячних промінів прикрила темними окулярами.

"Грію животик", - підписала світлини Саша.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

У коментарях шанувальники зірки наробили їй компліментів та зауважили, що їй дуже пасує вагітність: "Красуня", "Вам дуже личить вагітність", "Дуже гарно", "Вагітність Вам до лиця", "Неймовірно красива".

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо влаштувала гендер-паті у горах та розсекретила стать майбутньої дитини.

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Дата публікації
Перегляди
964
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