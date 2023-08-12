Вагітна Саша Бо з чималим животиком без спіднього зачарувала фото на тлі Ейфелевої вежі

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо показалася у французькій столиці.

Втретє вагітна знаменитість разом зі своїми подругами влаштувала собі невеличку відпустку в Європі. Саша прогулялася вуличками Парижу та зробила гарні світлини на тлі головної пам'ятки Франції - Ейфелевої вежі.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Місто зустріло туристок дощовою погодою, тож для прогулянки блогерка обрала довгу трикотажну сукню зеленого кольору, під яку не стала одягати спідню білизну. Вбрання підкреслило чималий животик зірки, а також її пишний бюст.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Зараз Олександра перебуває на шостому місяці вагітності, але щаслива від того, щоб все ж змогла вирушити у таку захопливу подорож.

"На 26-му тижні вагітності у дитини вже відкриваються повіки. Дуже символічно бути саме у Парижі в цей момент", - поділилася Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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