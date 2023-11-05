Вагітна Сашо Бо розсекретила, яке ім'я обрала для донечки: "Воно дуже символічне"

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо розсекретила, яке ім'я обрала для донечки.

Так, нині знаменитість перебуває на останньому місяці вагітності та незабаром народжуватиме. Саша разом зі своїм чоловіком Платоном Тарнавським вже обрала донечці ім'я. За словами блогерки, у неї та коханого були різні варіанти, як все ж таки назвати дівчинку. Врешті, ім'я обрав саме Платон.

"Ім'я для донечки ми обрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном, цього разу. Я довго не вагалась, бо ім'я чудове і дуже символічне", - поділилася блогерка.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо зізналась, що вони назвуть дівчинку Вірою. Також знаменитість поділилася, що неабияк хвилюється перед першою зустріччю з донечкою.

"Віра! Хвилююсь перед нашою першою зустріччю", - зізналась блогерка.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо розсекретила свою вагу. Знаменитість зізналась, скільки кілограмів набрала під час вагітності, а також розповіла, як планує після пологів худнути.

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