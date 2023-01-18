Вагітна снайперка Євгенія Емеральд показалася у спідньому та розповіла про секс у танку

Захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд відверто поговорила з прихильниками.

Так, захисниця запропонувала підписникам поставити їй запитання і вона на них відповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram. Зокрема, снайперка вкотре прокоментувала одну з тем, яка найбільше цікавить юзерів, а саме те, як Емеральд завагітніла на війні. Зокрема, у захисниці запитали про секс у танку.

На що Емеральд віджартувалася: "Секс у танку. Що я вам можу сказати… Діло молоде, знаєте. Якщо це прикортить, то й і в танку, і в окопі, в бліндажі, в підвалі. Що я буду вам розповідати. Це треба показувати", - пожартувала Євгенія.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Також захисниця, яка зараз перебуває на восьмому місяці вагітності, прокоментувала, чи не страшно їй народжувати в Україні: "Страшно взагалі жити. Бо життя призводить до смерті. Я буду народжувати в Україні. Якщо Бог дасть, то я ще й втретє завагітнію. І неважливо, чи буде продовжуватись війна, чи ні. Бо ми маємо продовжувати наш український рід. Народжувати бандеряток", - сказала Емеральд.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Окрім того, майбутня мама показала, який вигляд має її фігура на передостанньому місяці вагітності. У сторіз вона розмістила кадр, на якому постає у спідньому. Також захисниця поділилася, що почувається добре.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, не так давно Євгенія Емеральд прокоментувала потік хейту від диванних критиків, який ллється у її бік. Зокрема, захисницю критикують через її зовнішність, та закидають, що вона нібито завагітніла у танку.

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