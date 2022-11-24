Вагітна снайперка Євгенія Емеральд зворушливо звернулася до чоловіка, який служить на передовій

Захисниця також поділилася, як протікає її друга вагітність.

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д’Арк" Євгенія Емеральд зворушливо звернулися до чоловіка, який зараз на передових позиціях захищає країну від російських окупантів.

Зокрема Євгенія написала у фотоблогу, що кожної хвилини чекає на свого чоловіка та бажає, аби Євген скоріше повернувся додому.

"Мій красень ЗСУ. Чекаю на тебе кожен день. Розумію всіх жінок України, чиї кохані чоловіки на фронті. Це так складно, що неможливо передати словами. Тож цінуйте кожну хвилинку, кожну мить коли ви можете поспілкуватися і побути разом", - поділилася захисниця.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Євгенія також поділилася, як протікає її друга вагітність.

"У мене цікава вагітність… Дуже активна, з розлукою з коханим, з погрозами і з неймовірними людьми і підписниками поруч", - поділилася Євгенія.

Зазначимо, Євгенія Емеральд у жовтні вийшла заміж за Євгена Стипанюка. Згодом захисниця повідомила, що вдруге вагітна. Нещодавно Євгенія розсекретила стать майбутньої дитини.

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