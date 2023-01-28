Вагітна Світлана Тарабарова на кумедному відео показала, як проводить суботні ранки з двома дітьми

У родини артистки є свої традиції.

Втретє вагітна співачка Світлана Тарабарова показала шанувальникам, як частіше за все проводить свої суботні ранки з дітьми.

У своєму блозі в Instagram виконавиця поділилася зворушливим відео з 4-річним сином Іваном та 2-річною донечкою Марією. Світлана розповіла, що щосуботи вони усією родиною смажать млинці.

"Це вже наша сімейна традиція! Субота? Млинці - разом! Сподіваюсь, це відео підніме вам настрій і на вашому обличчі з’явиться тепла усмішка! Це і було нашою метою", - написала під роликом Тарабарова.

Діти співачки вже опанували простий рецепт та самостійно навчилися замішувати тісто для ранкової страви. Іван та Марія швидко розподілили між собою обов'язки, а зірковій мамі залишилося лиш допомогти малечу посмажити млинці.

Нагадаємо, зараз співачка перебуває у шлюбі зі своїм концертним директором Олексієм Бондарем. Пара одружилася 2016 року. Подружжя виховує двох спільних дітей та незабаром планує стати батьками втретє.

Раніше Світлана Тарабарова розсекретила, на якому місяці вагітності перебуває та розповіла, що викликало у неї хвилювання під час першого УЗІ.

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