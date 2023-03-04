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Вагітна Світлана Тарабарова разом з дітьми станцювала у підбадьорюючому кліпі на нову пісню

Вагітна Світлана Тарабарова разом з дітьми станцювала у підбадьорюючому кліпі на нову пісню

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
605
Час на прочитання
1 хв
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Вагітна Світлана Тарабарова разом з дітьми станцювала у підбадьорюючому кліпі на нову пісню

Світлана Тарабарова / Фото: Скріншот з відео

Артистка представила трек "Життя триває".

Українська співачка Світлана Тарабарова підняла настрій шанувальників своєю прем'єрою.

Виконавиця представила підбадьорюючу пісню "Життя триває", а також кліп до неї. У музичному ролику вагітна Тарабарова станцювала босоніж у променях сонця.

Також у відео зірка показала маленьких українців, заради майбутнього яких ми сьогодні воюємо. До речі, у кліпі знялися й діти співачки - син Іван та донька Марія.

"Для мене це не просто пісня, це спроба розповісти про те, що відбувається в країні, про свої відчуття тут, сьогодні і зараз, але без шароварщини та кринжу. Вона, як промінь сонця, якого ми всі так чекаємо", - представила новий трек Тарабарова. 

Раніше співачка Jerry Heil разом з польським співаком Крістіаном Охманом представила ліричний трек двома мовами.

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Дата публікації
Перегляди
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