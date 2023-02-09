Вагітна Світлана Тарабарова розсекретила, як рятувалася від жахливого токсикозу

Українська виконавиця Світлана Тарабарова розповіла, як рятувалася від постійного токсикозу, який мучив її під час трьох вагітностей.

Зокрема, артистка розповіла, що кожного разу перші три місяці її постійно нудило. Всі три токсикози для виконавиці були нічними жахіттями, і майже нічого не полегшувало стан Світлани. Однак зірка знайшла деякі продукти, які полегшували її самопочуття. Під час першої вагітності – це була мінеральна вода "Боржомі".

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

"При надії за Іваном мені допомагала "Боржомі" - ходила з пляшечкою всюди, і люди, які не знали про мій стан, – усміхалися і підколювали, типу "ой, вчора був веселий вечір?", - я казала, ага, вже не перший тиждень", - поділилася виконавиця.

А от під час другої вагітності "Боржомі" вже не допомагала. Рятувала виконавицю від токсикозу лише сушена гвоздика.

"При надії з Марією, на жаль, "Боржомі" вже не допомагала, а рятувала лише гвоздика - сушені квіточки - я підкладала під язик і розсмоктувала годинами, інколи навіть з нею засинала, і це реально полегшувало нудоту, майже знімало її", - додала зірка.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Під час третьої вагітності виконавицю рятували лише свіжі яблука. Однак їх не можна було багато їсти, тож вигадала лайфгак – клала шматочок під язик.

"А от втретє врятували тільки свіжі яблука. Причому їсти багато їх не можна - болить живіт. А от маленький шматочок із кислинкою під язичок - був моїм порятунком", - додала артистка.

Тарабарова зазначила, що це її особисті лайфгаки. Зірка говорить, що кожен організм індивідуальний, що допомагає їй – може іншій майбутній матусі не стати у нагоді.

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