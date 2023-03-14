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Вагітна Світлана Тарабарова з чималим животиком показала, як вправно займається йогою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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845
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Вагітна Світлана Тарабарова з чималим животиком показала, як вправно займається йогою

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Навіть під час вагітності артистка приділяє увагу тренуванням.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як тримає себе у формі під час третьої вагітності.

На відео в Instagram виконавиця у спортивному вбранні продемонструвала декілька не складних асан на килимку для йоги. Як розповіла Світлана, такий вид тренувань допомагає розслабитися та знову відчути сили.

"Інколи просто необхідно зупинитися, видихнути, відчути і з новими силами продовжувати йти вперед. Ніколи не думала, що йога стане для мене відкриттям і саме цим маленьким острівком сили", - поділилася Тарабарова. 

Нагадаємо, що зовсім скоро Світлана Тарабарова стане мамою втретє. Співачка має двох дітей - сина Івана та доньку Марію. 

Раніше виконавиця розповідала шанувальникам, що зараз вагітність протікає складніше, аніж перші два рази. За словами виконавиці, вона більше страждала на печію та майже не відпочиває вночі, адже дитина більш активна саме в цей час.

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Дата публікації
Перегляди
845
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